Potrącił 31-latkę i uciekł. Miał powody, by ukrywać się przed policją

Do wypadku na przejściu dla pieszych na ul. Królewieckiej we Wrocławiu doszło w ubiegły poniedziałek (29 listopada). 31-letnia kobieta przechodziła na drugi koniec jezdni z psem, gdy została potrącona przez osobowego audi. Kierowca uciekł jednak z miejsca zdarzenia. Pomocy poszkodowanej, która ostatecznie trafiła do jednego z wrocławskich szpitali, udzielali inni uczestnicy ruchu.