Potężne pożary w Turcji. Jest ruch Andrzeja Dudy

Turcja walczy z pożarami. Ogień też w innych państwach

Od ośmiu dni Turcja walczy z pożarami lasów. Dotychczas odnotowano osiem ofiar śmiertelnych, a ranne zostały setki osób. Przyczyny pożarów nie są dokładnie znane. Ze względu na to, że pożary wybuchały jednocześnie w kilku miejscach, pojawiła się teoria, że ktoś zaprószył ogień celowo. Niektórzy wskazują na to, ze mogli to być kurdyjscy bojownicy.