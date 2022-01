Potężna burza śnieżna sparaliżowała Waszyngton

USA. Waszyngton sparaliżowany przez śnieżycę

Problemy nie ominęły też prezydenta Joe Bidena, który wracał do Waszyngtonu po świątecznym pobycie w rodzinnym domu w Wilmington. Z uwagi na zaśnieżoną płytę lotniska w bazie Andrews Biden musiał czekać pół godziny na wyjście z maszyny. Uziemiony w bazie został też jego śmigłowiec Marine One, w związku z czym z lotniska musiał przemieścić się w kolumnie pojazdów, co zajęło około godziny i spowodowało zatory.