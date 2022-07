Potężna awaria wodociągowa w Poznaniu. Ruch tramwajowy wznowiono, ale zniszczenia są duże

"Zdarzenie to pokazuje, jak ważne jest to, by wymieniać podziemną infrastrukturę, co sukcesywnie robimy - przede wszystkim w śródmieściu. Jest to kwestia przede wszystkim bezpieczeństwa mieszkańców. Patrząc na rozmiary strat, nietrudno sobie bowiem wyobrazić, jakie mogłyby być konsekwencje takiej awarii na Starym Mieście. Pęknięcie rury wodociągowej mogłoby tam grozić nawet zawaleniem okolicznych kamienic. Dlatego z taką determinacją realizujemy szereg inwestycji w centrum, gdzie infrastruktura jest najstarsza, a przekroje niektórych rur sięgają nawet metra" - napisał w mediach społecznościowych prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak