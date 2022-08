Poszukiwanie życia pozaziemskiego. Zaskakujące odkrycie na Europie

Dla astrobiologów Europa jest jednym z najbardziej intrygujących obiektów w Układzie Słonecznym. Według NASA, księżyc ten jest pokryty oceanem o głębokości od 60 do 150 kilometrów, przykrytym lodową skorupą o grubości od 15 do 25 km. Europa jest mniejsza od Ziemi, ale jej ocean może zawierać około dwa razy więcej wody niż wszystkie oceany na naszej planecie. To czyni księżyc intrygującym miejscem do poszukiwania życia pozaziemskiego.