Poszukiwania Kacpra. Służby przeszukują rzekę. "To mogło być utonięcie"

- Najbardziej prawdopodobną wersją, na którą wskazują okoliczności, jest to, że w chwili nieuwagi ojca chłopiec oddalił się z terenu działki. Niedaleko płynie rzeka, bardzo możliwe, że chłopiec do niej wpadł - mówi WP prokurator Tomasz Czułowski. - Ze zgromadzonych dowodów wynika, że już wcześniej chłopiec przebywał na skarpie, przy której płynie rzeka. Był wówczas przywoływany przez opiekuna.

Zaginął Kacperek. Zeznania ojca "zgodne z ustaleniami"

Rafał B. miał we krwi 0,7 promila alkoholu. Został do prokuratury doprowadzony w środę około godziny 10. Usłyszał zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia dziecka, które znajdowało się pod jego opieką. Grozi za to do 5 lat więzienia. - Po przedstawieniu tych zarzutów mężczyzna został przesłuchany w charakterze podejrzanego - informuje Czułowski.