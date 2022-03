Poszedł na wojnę, przegrał z nałogiem. Rosyjski żołnierz pojmany w monopolowym

Poniższe nagranie pojawiło się na Twitterze we wtorek wieczorem. Nie wiadomo, gdzie i kiedy powstało. Widzimy na nim półprzytomnego rosyjskiego żołnierza, który włamał się do sklepu monopolowego, upił i zasnął na podłodze. Ukraińscy żołnierze próbują go dobudzić, krzycząc na niego. Celują do niego z karabinu. Jak widać, Rosjanin ledwo kontaktuje.