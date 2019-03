Posłowie PiS sądzili się między sobą. Oboje uważają, że wygrali

Mimo sądowego rozstrzygnięcia, sporu między posłanką Anną Cicholską a posłem Robertem Kołakowskim nie można uznać za zakończony. Najpierw poseł Kołakowski ogłosił się jego "moralnym zwycięzcą", a kilka godzin później oświadczenie w tej sprawie wydała posłanka Cicholska.

Proces dotyczył obraźliwych wpisów na temat posła Kołakowskiego, które miała publikować w internecie Cicholska. Sąd niższej instancji oddalił pozew posła PiS. Z tego, co pisał wczoraj Kołakowski wynika, że sąd apelacyjny wprawdzie uznał winę jego partyjnej koleżanki, ale odstąpił od wymierzenia jej kary. Polityk podkreślił, że sędzia "potwierdził niestosowność części kierowanych pod jego adresem treści wpisów" i "co do żadnego z nich nie znalazł potwierdzenia w rzeczywistości".