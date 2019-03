Sąd rozstrzygnął spór w PiS. Poseł czuje "moralną satysfakcję"

Konflikt Roberta Kołakowskiego i Anny Cicholskiej z PiS ciągnie się od 2017 roku. Kołakowski oskarżał swoją partyjną koleżankę o publikowanie obraźliwych i kłamliwych wpisów na jego temat. Sąd Apelacyjny w Łodzi uznał jego rację, jednak odstąpił od ukarania Cicholskiej.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości przywołał uzasadnienie wyroku, w którym sędzia "potwierdził niestosowność części kierowanych pod jego adresem treści wpisów" i "co do żadnego z nich nie znalazł potwierdzenia w rzeczywistości". Sąd uznał jednak, że skoro pomimo działań Anny Cicholskiej zdołał uzyskać mandat poselski, nie należy wyciągać wobec niej konsekwencji. Mimo to, Robert Kołakowski czuje się zwycięzcą sporu.