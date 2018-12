Posłowie nie poleniuchują. Mają stawić się w Sejmie

Nie taki był plan, ale politycy w przerwie świątecznej zasiądą w parlamentarnych ławach. Jak poinformowali marszałkowie, 28 grudnia odbędą się posiedzenia Sejmu i Senatu. Powód? "Znalezienie najlepszych rozwiązań dotyczących cen energii".

"Energia zdrożeje" - te doniesienia zaniepokoiły Polaków. Opozycji dały z kolei argument do krytyki obecnej władzy. Ta zaś zapewnia, że ceny energii nie wzrosną. Co zrobi? To ma ustalić jeszcze w tym roku. Na nieplanowanym wcześniej posiedzeniu.