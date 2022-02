Gorąco w Sejmie. Opozycja grzmi: zabraliście Polakom pieniądze

Jeszcze mocniej wypowiedział się Andrzej Rozenek. - Trochę wstyd o takim projekcie w ogóle rozmawiać. Mamy XXI w., a my się w tej chwili zastanawiamy nad tym, czy wolno jeździć dorożkami. Cały świat nie tylko jeździ samochodami, lata samolotami i na Księżyc, ale też planuje wyprawę na Marsa. My w tym czasie się zastanawiamy, czy wolno konopie uprawiać w Polsce. To jest niepoważne, to jest zwykła roślina - mówił poseł PPS.