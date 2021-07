Posłowie chcą zaostrzyć zakaz handlu w niedziele. Projekt trafił do Sejmu

- To jest ewidentne nadużywanie pewnej luki prawnej, gdzie pod pozorem prowadzenia działalności pocztowej otwartych jest wiele sklepów. Jak się człowiek przejdzie w niedzielę i poprosi o nadanie paczki, to niektórzy nawet odmówią. Mamy też takie sygnały, więc to niekiedy jest fikcja - powiedział w rozmowie z Onetem poseł Janusz Śniadek z PiS.