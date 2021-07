Niedziela handlowa. PiS chce uderzyć w sklepy omijające zakaz handlu

PiS chce walczyć z sieciami handlowymi wykorzystującymi lukę w prawie, by móc prowadzić sprzedaż w niedzielę. Poseł Janusz Śniadek zapowiedział, że gotowy jest już projekt zmian, który ma m.in. wyeliminować możliwość otwarcia sklepu, gdy oferuje on również usługi pocztowe. - To, co się dzieje, urąga powadze państwa - oświadczył.