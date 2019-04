Posłanki PiS uczą się Twittera. Anna Sobecka instruuje Krystynę Pawłowicz

Ugrupowania polityczne walczą nie tylko o głosy w wyborach, ale też o zasięgi w sieci. W dotarciu Prawu i Sprawiedliwości do jak największej liczby internautów próbują pomóc między innymi posłanki PiS Anna Sobecka musiała jednak tłumaczyć Krystynie Pawłowicz, jak to działa.



Pawłowicz sama się do nich przyznała. Kiedy dostała wywołana - oznaczona w poście - przez jedną z internautek, zapytała: "Ale po co 'nominujesz' jakieś osoby? Po co wpisujesz te hasztagi? Jestem ze wsi Warszawa, mam już sto lat i nie wiem, co to za rywalizacja".