Posłanki kontra wiceminister. Rząd uderzy w hodowców norek. W koalicji zaiskrzy

- Nie przewiduję. Jestem po rozmowach z tymi, którzy są największymi lobbystami na rzecz tego, by dobrać się do tej branży. Ale stoję tutaj po drugiej stronie i będę robił wszystko, żeby zajmować się najważniejszymi sprawami, a nie szukać tematów zastępczych. A to temat zastępczy - przyznał Michał Kołodziejczak, stając jednoznacznie po stronie hodowców.