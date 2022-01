Posłanki KO po rozmowach z prezydentową o "lex Czarnek". "Podzieliła nasze obawy, porozmawia z mężem"

Gajewska powiedziała z kolei, że Pierwsza dama podzieliła ich obawy co do zapisów ustawy. - Przede wszystkim w tych trzech przypadkach, czyli zwalniania dyrektora bez wypowiedzenia, wzrostu kompetencji kuratorów oświaty - jeśli chodzi o wpuszczanie organizacji pozarządowych do szkół i trzecie - jeśli chodzi o zapisy dotyczące inwigilowania nauczycieli. I jako była nauczycielka wyraziła się dosyć jasno, co uważa o ustawie - powiedziała posłanka KO.