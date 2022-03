Posłanka protestowała przeciwko pedofilii. Teraz może stracić immunitet

Scheuring-Wielgus powiesiła na bramie kościoła w Toruniu dwa dziecięce buciki i plakat z napisem nawiązującym do tytułu akcji. Jak się okazuje, niedługo może spotkać ją za to kara. Jeszcze w 2018 roku z wnioskiem do Sejmu o uchylenie posłance immunitetu wystąpił komendant główny policji. Miała ona naruszyć art. 63a kodeksu wykroczeń, który zakazuje wieszania w miejscach publicznych ogłoszeń i plakatów bez zgody osób zarządzających tymi obiektami.