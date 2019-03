Posłanka PO o LGBT: "Rodzice mogą oddawać dzieci do innych szkół"

Julia Pitera (PO) oceniła, że jeżeli części rodziców edukacja seksualna w szkołach nie będzie się podobać, mogą przenieść swoje dzieci do innych szkół. - Na tym polega wolność - oceniła.

Po podpisaniu przez prezydenta Warszawy Karty LBGT+, w Polsce wybuchła prawdziwa dyskusja. Rafał Trzaskowski tłumaczy, że w deklaracji "chodzi wyłącznie o rozmowę na temat tolerancji". - To bardzo wczesna seksualizacja dzieci - komentuje z kolei lider PiS Jarosław Kaczyński i dodaje: "To jest nie do uwierzenia; ja sam póki nie przeczytałem, nie mogłem w to uwierzyć, ale to ma się zacząć w okresie 0-4, czyli od urodzenia do czwartego roku życia".