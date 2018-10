Posłanka PiS Małgorzata Gosiewska stanęła oko w oko z bandytami. "Pokazywali, co mogą mi zrobić"

Przeżyła chwile grozy. Małgorzata Gosiewska razem z innymi politykami pojechała do Gruzji na misję obserwacyjną w związku w pierwszą turą wyborów prezydenckich. Widziała nie tylko próby fałszowania głosów, ale była też świadkiem agresywnych zachowań.

Małgorzata Gosiewska razem z innymi politykami pojechała do Gruzji (East News, Fot: JACEK DOMINSKI/REPORTER)

- Do jednego z lokali wyborczych wtargnął bandyta z tatuażami i próbował wyrwać mi identyfikator. Jego koledzy, którzy stali kilka metrów dalej, pokazywali, co mogą mi zrobić - mówiła Małgorzata Gosiewska w rozmowie z Polskim Radiem. Do zdarzenia doszło w Gruzji, gdzie posłanka PiS uczestniczy w misji obserwacyjnej podczas pierwszej tury wyborów prezydenckich.

Według dotychczasowych wyliczeń, odbędzie się druga tura. Gosiewska przyznała, że na miejscu było wiele niebezpiecznych sytuacji i ona sama czuła się zagrożona. - Baliśmy się o swoje życie - podkreśliła.

Mówiła, że agitatorzy narzucali wyborcom, na kogo mają głosować. - Dochodziło również do kupowania głosów, w co zaangażowano nawet dzieci. Towarzyszyły im grupy zbirów - powiedziała Gosiewska. I dodała: - Takich sytuacji Gruzini doświadczają codziennie. Proszę sobie wyobrazić, pod jaka presją idą do urn wyborczych.

Co na to służby? Jak relacjonowała posłanka PiS, policja była obecna w lokalach wyborczych, ale reagowało dopiero, kiedy doszło do bójki.

