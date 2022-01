Sejm o podwyżkach stawek za energię. "60 procent ceny prądu to podatek Timmermansa i Tuska"

Posłowie o walce z inflacją

Ogłoszona przez premiera tarcza antyinflacyjna 2.0 zakłada obniżenie VAT-u na paliwo z 23 proc. do 8 proc. na okres 6 miesięcy (do 31 lipca). Do poziomu 0 proc. spaść ma również VAT na produkty żywnościowe, które dziś objęte są 5-proc. podatkiem od towarów i usług. Do 0 proc. spaść ma także poziom VAT nałożonego na nawozy.