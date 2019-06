Posiedzenie klubu PiS. Wiemy, o czym mówił Jarosław Kaczyński

Podczas posiedzenia klubu wyjazdowego PiS przemawiali prezes partii Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki. Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, szef ugrupowania mobilizował posłów i senatorów do wzmożonego wysiłku.

Na sali pojawiła się również posłanka koła Wolni i Solidarni Małgorzata Zwiercan, co wzbudziło spekulacje na temat jej politycznej przyszłości i ewentualnego przyłączenia formacji do PiS. Wirtualna Polska dowiedziała się jednak, że ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego nie ma takich planów, a sekretarz WiS była na posiedzeniu wyłącznie gościem.

Wybory do parlamentu odbędą się w jedną z niedziel od 13 października do 10 listopada. Media spekulują, że prezydent Andrzej Duda wybierze najwcześniejszą z możliwych dat, by dać jak najmniej czasu opozycji po nieudanych wyborach do Europarlamentu.