Poseł wrzucił zdjęcie flag przed Senatem. "Brak słów". Ludzie szybko odpowiedzieli

Ożywiona dyskusja wywiązała się po tym, jak poseł Konfederacji zachęcił, by komentować zamieszczoną przez niego fotografię. Zdjęcie przedstawia flagi ustawione przed wejściem do kancelarii Senatu. Wśród nich izraelską. - To pokazuje, że nie jesteśmy jeszcze upadłym narodem - napisał w komentarzu użytkownik platofmy X.