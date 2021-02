Poseł ujawnia zarobki Jacka Kurskiego. "Kwota jest piorunująca"

- Wychodzi na to, że przez sześć lat Jacek Kurski zarobił prawie trzy miliony złotych. Kwota jest piorunująca. A to nie jest pełna suma - powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej w Poznaniu Adam Szłapka.

Poseł twierdzi, że otrzymał oficjalną odpowiedź na pytanie dotyczące zarobków Kurskiego w TVP. Jak jednak podkreślił, TVP nie odpisała wprost, a odpowiedź skonstruowano w taki sposób, by wymagała "deszyfrowania".

- Za rok 2017 to łączna kwota brutto stanowiąca 10,33-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 roku - zacytował fragment informacji o zarobkach prezesa TVP poseł Szłapka.

Jacek Kurski i jego zarobki w TVP. Poseł upublicznia kwoty

- Ale udzielono nam informacji o zarobkach Jacka Kurskiego jako prezesa TVP. A w 2020 roku Kurski, od marca bodaj do lipca, prezesem nie był. W tym czasie był doradcą zarządu TVP, ale w odpowiedzi nie ma już tych zarobków - dodał na konferencji prasowej Adam Szłapka.

Zwróciliśmy się do TVP z prośbą o komentarz do wypowiedzi polityka. Do chwili publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi.