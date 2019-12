Poseł Razem Maciej Konieczny: byłem na radykalnej prawicy

- Agresywni prawacy to tak naprawdę tchórze - uważa poseł partii Razem Maciej Konieczny. Polityk twierdzi, że był "strasznym homofobem i seksistą". I zaznacza, że jego zdaniem "wszystkie kibolskie i faszystowskie klimaty są przeciwko słabszym".

Poseł twierdzi, że kiedyś był na "radykalnej prawicy" i jeździł na mecze do Katowic. Jego zdaniem "wszystkie kibolskie i faszystowskie klimaty są przeciwko słabszym". - Agresywni prawacy to tak naprawdę tchórze - uważa. Ma to wynikać "ze strachu". - Dlatego oni są zawsze gotowi uderzyć w mniejszości: uchodźców, gejów czy lesbijki. Znamienne, że lewicowe działaczki dostają o niebo więcej gróźb od prawaków niż działacze - twierdzi.