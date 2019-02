Poseł przekonywał, że Koalicja Europejska jest jak "Kapitan Planeta". Post zniknął

Arkadiusz Myrcha z Platformy Obywatelskiej udostępnił w niedzielę na Twitterze grafikę przedstawiającą superbohatera amerykańskiego serialu animowanego - Kapitana Planetę. "Swoją siłę czerpał z połączenia przeciwstawnych żywiołów" - dodał poseł.

Szefowie Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Zielonych podpisali w niedzielę rano deklarację przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Co więcej, do tego grona mają jeszcze dołączyć Teraz Ryszarda Petru i ugrupowanie Barbary Nowackiej. Przedstawiciele tych partii wystartują w maju ze wspólnej listy.