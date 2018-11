Poseł PiS: Wojciechowi Kałuży należy zapewnić ochronę policji

Od przejęcia władzy w woj. śląskim przez PiS minął tydzień. Najgorętszym nazwiskiem w dyskusji na ten temat jest Wojciech Kałuża - człowiek, który dał PiS większość w sejmiku śląskim. Politycy opozycji nie przebierają w ostrych słowach. - Moim zdaniem Wojciechowi Kałuży należy zapewnić ochronę policji - uważa poseł PiS Jerzy Polaczek.

- Te wypowiedzi uruchomiły realną spiralę nienawiści wobec pana radnego. Jeżeli dojdzie do jakiegoś nieszczęścia i agresji wobec tego radnego samorządowego lub jego rodziny, to politycy ponoszą za to odpowiedzialność - mówi "GPC" poseł PiS Jerzy Polaczek. Poseł uważa, że radnemu należałoby dać policyjną ochronę.