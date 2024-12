Poseł PiS ukrywa się przed policją. "Telefony się nie urywają"

– Telefony się nie urywają. Poszukiwania trwają – mówi jeden z naszych rozmówców w policji. Inna osoba, która zna kulisy poszukiwań, przyznaje, że służby biorą pod uwagę to, że Marcin Romanowski mógł od dawna przygotowywać się do ucieczki przed tymczasowym aresztowaniem, dlatego policja musi brać pod uwagę, że opuścił Polskę, ukrywa się np. w klasztorze lub korzysta z infrastruktury organizacji Opus Dei.

- Bierzemy również pod uwagę to, że mógł wyjechać za granicę i przebywa np. w ambasadzie innego kraju. Każda opcja jest na stole - przyznaje nasz rozmówca. Potwierdzają to również słowa wiceszefa MSWiA. Wiesław Szczepański w rozmowie z TVN24 stwierdził, że "Romanowski już od dawna przygotowywał się do tego, żeby zniknąć przed śledczymi i policją". - Od szóstego grudnia jego komórki zostały wyłączone, być może nawet wyjął karty SIM, żeby nie można go było namierzyć. Miał zabieg planowy – dodał wiceminister.