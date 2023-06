Poseł PiS twierdził, że można żyć za 1600 zł miesięcznie. Wyliczono, ile sam zarabia

Jak wyliczono, w przeliczeniu na jeden dzień poseł zarobił 1616 zł. Sam tłumaczy, że te zarobki są wynikiem jego pracowitości. Odniósł się jednak do swoich słów z marca zeszłego roku. - Jeśli są osoby, dla których ta wypowiedź jest trudna do zaakceptowania, to je oczywiście przepraszam. Zdaję sobie sprawę, że wielu ludzi cierpi na brak środków finansowych, ciężko im wiązać koniec z końcem, a jednak muszą sobie w życiu dać radę - powiedział "Faktowi".