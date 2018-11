Poseł PiS szuka myśliwych. "12 osób zginęło przez dziką zwierzynę"

Jerzy Antoni Gosiewski, poseł PiS z Mrągowa, szuka za pośrednictwem Facebooka aktywnych myśliwych. Parlamentarzysta chce, by pomogli w walce z... nadmiarem dzikiej zwierzyny. Jego zdaniem zwierzęta są winne śmierci 12 osób w tym roku.

Poseł PiS podpisał się pod niecodziennym wpisem, jaki ukazał się na profilu "Prawo i Sprawiedliwość Mrągowo". Gosiewski przytacza dane drogówki z tego roku, wskazujące, że do 12 listopada doszło do aż 161 groźnych wypadków z dziką zwierzyną. Poważne obrażenia odniosło w nich 187 osób, a zginęło 12.

Nie lepiej było rok wcześniej - kierowcy 195 razy zderzyli się z dziką zwierzyną, w wyniku czego 10 osób straciło życie, a 229 zostało ciężko rannych. Poseł wysnuł z tego wniosek, iż zwierząt jest za dużo i powodują one śmierć wielu ludzi. Jako przyczyny tego stanu rzeczy Gosiewski wskazuje też na "mniejszy niż niegdyś szacunek do myśliwych". "(...) są niezbędni, by ograniczać stan zwierzyny dzikiej." - przekonuje.