Poseł PiS nagle wypalił do reportera TVN24. Wszystko poszło na żywo

- Pan relacjonował, że posłowie proszą, o to, żeby osoby protestujące w budynku telewizji, mogły się udać do toalety. A pan mówił, że to jest niewłaściwe zachowanie, żeby prosić o to, żeby ludzie mogli skorzystać z toalety. Uważam to za zachowanie nieludzkie i rzeczywiście podtrzymuje - stwierdził.