Poseł PiS chce nadania mostowi im. Lecha i Marii Kaczyńskich

Poseł PiS Arkadiusz Mularczyk poprosił, by most w Nowym Sączu został nazwany imieniem Lecha i Marii Kaczyńskich. W tym celu wysłał pismo ze stosowną argumentacją do przewodniczącej rady miasta. Funkcję tę pełni jego żona, Iwona Mularczyk.

Żona posła Arkadiusza Mularczyka przewodniczy radzie miasta w Nowym Sączu (PAP, Fot: Grzegorz Momot)

Do pisma dotarł portal twojsacz.pl. Arkadiusz Mularczyk, poseł PiS, zwraca się z prośbą o nadanie mostowi przerzuconemu nad rzeką Dunajec imienia tragicznie zmarłej pary prezydenckiej.

"Należy pamiętać, że świętej pamięci prof. Lech Kaczyński - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej był mocno związany z miastem Nowym Sączem. To w tym mieście miał swoje pierwsze biuro poselskie, a w 2009 roku, z woli mieszkańców miasta został uhonorowany tytułem "Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza" - przekonuje.

I dodał, że w Nowym Sączu i jego okolicach często bywała Maria Kaczyńska.

Polityk skierował swoje pismo do pełniącej funkcję przewodniczącej rady miasta Iwony Mularczyk, która jest jego żoną. Prośba trafiła również do prezydenta miasta. Ten może być nią zdziwiony, ponieważ zbiegła się w czasie z końcem zbierania zgłoszeń do konkursu na nadawanie nazw obiektom infrastruktury drogowej w mieście.

Jak podał portal gazeta.pl, Mularczyk nie wziął w nim udziału.

