Poseł PiS Andrzej Melak atakuje żołnierzy AK za Klepacką. "Mają swoje na sumieniu"

To nie koniec afery w związku z przyznaniem windsurferce Zofii Klepackiej tytułu honorowego członka Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Zarząd główny organizacji uważa, że otrzymała ona odznaczenie bezprawnie. – Oni sami są nieczyści. Mają swoje na sumieniu, co jest w archiwach wojskowych – mówi o żołnierzach AK poseł PiS Andrzej Melak.

Poseł Melak jest prezesem Komitetu Katyńskiego. Uczestniczył w uroczystości odznaczenia Zofii Klepackiej. – W pełni na ten tytuł zasłużyła. Na pewno nie było żadnego złamania statutu. Widziałem dokumenty – zapewnia polityk. Tyle że zarząd główny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej ocenia to inaczej.

Poseł PiS odrzuca opinię zarządu głównego związku. – Niech ją zostawią, bo to oni są nieczyści. Mają swoje na sumieniu, z przeszłości. Wszystko jest w archiwach wojskowych. Wystarczy zapytać Sławomira Cenckiewicza – mówi Andrzej Melak.

Zofia Klepacka otrzymała tytuł od jednego z oddziałów związku żołnierzy AK po atakach na środowiska LGBT. - Mam dwójkę dzieci i jeżeli teraz słyszę, że w szkołach ma być specjalny pedagog zajmujący się problematyką LGBT, ogarnia mnie przerażenie. To jest dla mnie nienormalne, dlatego będę czynić wszystko, aby nie dopuścić do takich rzeczy, chociażby publikując posty na Facebooku. Wiem, że wielu ludzi stoi za mną murem, i to jest pocieszające – mówiła windsurferka w wywiadzie dla "Gazety Polskiej".