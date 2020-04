Poseł opozycji pyta dwie znane instytucje o pieniądze na walkę z koronawirusem

Wszystko zaczęło się od wpisu na Twitterze posła Michała Szczerby . W połowie marca , kiedy koronawirus w Polsce szerzył się już w ekspresowym tempie, polityk dopytywał Polską Fundacje Narodową o finansową pomoc dla szpitali. - Skoro w 2018 roku Fundacja wydała 9,8 mln złotych na dwa promocyjne rejsy: 4,24 mln zł na rejs niepodległości żaglowcem Dar Młodzieży a 5,52 mln zł na rejs "I love Poland" kupionym wcześniej jachtem. A zapewniali, że wsparcie ochrony zdrowia to ich cel statutowy, to mogliby więc całkowicie przeorientować się w tym roku na przeciwdziałanie COVID - mówi Wirtualnej Polsce poseł Michał Szczerba.

Polityk w piśmie do prezesa PFN Marcina Zarzeckiego zwraca uwagę, że majątek Fundacji to 97,5 mln zł, na który składają się środki wniesione przez spółki Skarbu Państwa. Wydatki PFN wyniosły w 2018 r. 111 milionów złotych. Zdaniem polityka PO, majątek którym dysponuje Fundacja ma charakter majątku publicznego.

Polska Fundacja Narodowa nie podaje szczegółów

"To nie jest czas na promocję i ochronę wizerunku Polski za granicą, ale konieczne jest podjęcie działań na rzecz ochrony zdrowia - tu i teraz. Ponieważ koszt jednego respiratora wynosi ok. 40-60 tys. zł, należy się spodziewać, że w możliwościach Polskiej Fundacji Narodowej leży natychmiastowy zakup 100o sztuk tego urządzenia" - apeluje poseł Szczerba.

A co wynika z pisma zarządu PFN do posła Szczerby? Zdaniem prezesa Fundacji, nie jest ona "podmiotem obowiązanym do udzielenia posłom i senatorom informacji", ale "podjęła działania zgodne z celem statutowym związane z zaistniałą sytuacją zdrowotną o charakterze globalnym na terenie Polski".

Co ciekawe, pierwszy wpis posła Michała Szczerby ukazał się w tej sprawie na Twitterze 16 marca. Pismo do Fundacji zostało wysłane 17 marca. Tego samego dnia PFN również w mediach społecznościowych przekonywało, że pomoc ruszyła od 13 marca.

Fundusz sprawiedliwości przekazał niewiele

Z kolei 3 kwietnia polityk skierował pismo do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Tym razem chodziło o przeznaczenie środków na walkę z koronawirusem z Funduszu Sprawiedliwości. "Zgodnie z ustaleniami Najwyższej Izby Kontroli wydatki Funduszu w 2018 roku wyniosły ponad 200 mln zł. W ramach pomocy ofiarom przestępstw przekazano łącznie 133 mln zł. Z tej kwoty jedynie 25 mln zł trafiło do organizacji zajmujących się bezpośrednią pomocą poszkodowanym. Pozostałe środki, czyli 108 mln zł przekazano do Ochotniczych Straży Pożarnych (...) Fundusz Sprawiedliwości powinien przekazać środki finansowe, którymi dyspnuje, na działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa oraz usprawnienia ochrony zdrowia w zakresie zagrożenia zakażeniem wirus SARS CoV-2" - pisze Michał Szczerba.