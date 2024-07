Poseł Matecki może stracić immunitet. Podejrzenia dotyczą Stowarzyszenia Fidei Defensor

Minister pytany o to, czy prokuratura bada przelewy finansowe pomiędzy Funduszem Sprawiedliwości a stowarzyszeniami związanymi z Dariuszem Mateckim, odpowiedział, że współpracuje ona z Krajową Administracją Skarbową oraz z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej. - Można powiedzieć, kierując się taką zasadą "follow the money". To znaczy, czyli co się stało z pieniędzmi, które były na różne sposoby rozdysponowywane z Funduszu Sprawiedliwości w sposób wątpliwy i być może to doprowadzi także do dalszych działań procesowych - powiedział Bodnar.