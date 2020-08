Poseł klubu PiS pod ostrzałem kolegów. Andrzej Sośnierz ostro krytykuje rząd i ministra zdrowia. "Nie ma nad nim kontroli"

Andrzej Sośnierz - były prezes Narodowego Funduszu Zdrowia i twórca Śląskiej Kasy Chorych - właściwie od kilkunastu tygodni ostro wyraża się o rządzie i szefie resortu zdrowia. Poseł Porozumienia - który jest koalicjantem PiS - irytował kolegów z klubu parlamentarnego, ale ci nie podejmowali żadnych działań, by go ukarać.

Inny polityk Porozumienia - kolega Sośnierza - mówi nam anonimowo: - Andrzeja się nie da zatrzymać, nie ma nad nim kontroli. On ma pieniądze, ma wiedzę, ma dorobek, dobre wyniki wyborcze. On nie musi być w polityce, więc nie jest od nikogo uzależniony. Dlatego mówi to, co uważa.