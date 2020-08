Koronawirus w Polsce. Andrzej Sośnierz: Najsłabszym ogniwem jest minister zdrowia

Andrzej Sośnierz w rozmowie z "Rzeczpospolitą" powiedział, że z każdego ogniska zostaje grupa osób, które nie zostały zidentyfikowane i dalej rozsiewają zakażenia. Zdaniem polityka Porozumienia to właśnie na tych osobach trzeba wprowadzić testowanie i odpowiednie działania medyczne.

- A tego się nie robi, tylko obserwujemy z Ministerstwa Zdrowia szycie do tyłu, różne interpretacje tego, co się aktualnie dzieje: "już wygaszamy", "już zdrowiejemy", "już tylko w kopalniach". (...) To już śmieszne - powiedział.