Poseł elekt Franciszek Sterczewski zamiast samolotu wybrał pociąg. "Imponuje mi Greta Thunberg"

- Wystarczy PKP, druga klasa - powiedział poseł elekt KO Franciszek Sterczewski, kiedy Kancelaria Sejmu chciała zarezerwować mu bilet na samolot z Poznania do Warszawy. Na co dzień świeżo upieczony polityk porusza się na rowerze.

"Poznań miał swoich rekordzistów, jeśli chodzi o liczbę odlotów samolotem. Lecz ja chcę być posłem bardziej przyziemnym, bo mimo że latać uwielbiam, to jednak mając świadomość, ile samolot zostawia śladu węglowego i przyczynia się do ocieplenia klimatu, to wybieram rozwiązanie ekologiczne, czyli pociąg" - napisał Franciszek Sterczewski Facebooku.