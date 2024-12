Oszukali posła metodą "na policjanta". Stracił ogromne pieniądze

Poseł, mieszkający na co dzień poza Warszawą, przebywał w hotelu poselskim, gdy 7 listopada zadzwoniła do niego dyrektorka z biura. Powiedziała, że podała numer jego komórki komuś z policji. Dzwoniący miał mówić, że chodzi o "sprawę wagi państwowej".

Polityk miał wątpliwości, więc zadzwonił na numer 112. Odebrała kobieta, która powiedziała, że wszystko jest w porzadku i z powrotem przełączyła do "inspektora".

"Inspektor" kazał następnie politykowi przelać pieniądze na "konto techniczne", mówiąc, że pieniądze są zagrożone. Podobnie zrobiła jego żona. Oboje zlikwidowali lokatę, uruchomili debet na karcie kredytowej. W sumie do oszustów trafiło 150 tys. zł, w tym pieniądze na prowadzenie biura poselskiego. Wysłali też zdjęcia swoich dowodów osobistych.

Polityk zaczął mieć wątpliwości, kiedy "inspektor" poprosił go, by także znajomi posła wpłacili pieniądze na "konto techniczne". Zadzwonił do znajomego policjanta. Ten mu oznajmił, że został okradziony.