Strzały i ranni policjanci. Desperacka próba ucieczki 35-latka

Wszystko zaczęło się od piątkowej kradzieży dwóch laptopów. Jak relacjonuje policja, pewien mężczyzna, wszedł do sklepu RTV i AGD, i za pomocą noża próbował odciąć zabezpieczenia. Zauważył to pracownik sklepu. Gdy podszedł do mężczyzny, ten zaczął mu grozić nożem. Mężczyzna uciekł z laptopami, a policjanci rozpoczęli poszukiwania.