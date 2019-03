Posadził rabarbar. Przez zasiedzenie dostał za darmo 3,5 hektara

10 milionów złotych miała zarobić osoba, która przejęła ziemie należące wcześniej do Politechniki Krakowskiej. Nowym właścicielem gruntów jest teraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Co ciekawe, rok później do Sądu Rejonowego w Nowej Hucie zgłosiła się osoba, domagająca się prawa własności do niemal 5 hektarów ziemi. Twierdziła, że cała jej rodzina od lat uprawia w tym miejscu rabarbar i to oni powinni dostać teren przez zasiedzenie.