Lekarz w Sejmie zarobi krocie. "Super Express": 9 tys. zł za dzień dyżuru

To nie pacjenci czekają na lekarza, tylko lekarz na pacjentów - tak wygląda lekarski dyżur w Sejmie. Jak donosi "Super Express" na ten cel Kancelaria zamierza przeznaczyć aż 1,8 mln złotych. Głos w tej sprawie zabrał Centrum Informacyjne Sejmu.

To oznacza, że rocznie na lekarzy dla posłów wydamy ok. 450 tys. złotych czyli 37,5 tys. złotych miesięcznie. Jak wynika z harmonogramu posiedzeń na ten rok, średnio w każdym miesiącu Sejm zbierze się trzy razy. Do tego należy również doliczyć dyżur w przededniu posiedzenia. Jak wyliczył "SE" wychodzi na to, że jeden dzień dyżuru lekarzy w Sejmie wyniesie ok. 9 tys. złotych.