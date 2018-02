Porzuciła martwe niemowlę w krzakach. Nowe fakty ws. tragedii z Wałbrzycha

28-letnia Daria P. już usłyszała zarzuty znieważenia zwłok. Śledczy nie wykluczają jednak, że kobieta odpowie za dużo poważniejsze przestępstwo.

Policjanci sprawdzą, czy matka nie zabiła dziecka. We wcześniejszych zeznaniach kobieta twierdziła, że w jej domu doszło do przedwczesnego porodu, a dziecko urodziło się martwe. Jednak, jak podaje "Fakt", jednym z wątków śledztwa jest sprawdzenie, czy Daria P. nie doprowadziła do tragedii celowo.