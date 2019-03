Porwanie w Białymstoku. Jerzy Dziewulski: to wygląda na działanie profesjonalistów

Porwaniem 3-latki i jej matki w Białymstoku żyje w czwartek cała Polska. - Sytuacja nie jest prosta, ale sądzę, że sprawcy - nawet jeśli byli dobrze przygotowani - niebawem zostaną ujęci - mówi Wirtualnej Polsce Jerzy Dziewulski, ekspert ds. bezpieczeństwa.

25-letnia matka i jej 3-letnia córka zostały porwane w Białymstoku. Dwaj mężczyźni siłą wciągnęli je do samochodu. Auto zostało wypożyczone na nazwisko ojca dziewczynki. Z nieoficjalnych informacji wynika, że to on może stać za porwaniem.