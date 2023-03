Poruszenie w Nowym Jorku. Chodzi o Trumpa

Według "The New York Timesa" wyżsi urzędnicy z biura prokuratora okręgowego i agencji stanowej odpowiedzialnej za sądy planowali w ostatnich dniach, jak przeprowadzić procedurę postawienia w stan oskarżenia byłego prezydenta. Włączona w to została też nowojorska policja, która patroluje ulice przed budynkiem sądu karnego. Funkcjonariusze sądowi zajmują się bezpieczeństwem wewnątrz gmachu.