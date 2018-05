Poruszająca historia niepełnosprawnego Radka. To zapewne najdłużej pracujący w jednej firmie ulotkarz

Ma 47 lat, a od 10 rozdaje ulotki na ulicach Warszawy, by dorobić, bo renta nie starcza mu na życie. Każdego dnia Radka mijają setki ludzi, ale nie każdy zwraca na niego uwagę. Zdarzają się też bardziej przykre sytuacje. Raz mężczyzna uderzył go w twarz.



Radek jest osobą niepełnosprawną, do 7 roku życia w ogóle nie chodził. - Przez źle odebrany poród, urodziłem się już taki - powiedział w programie "Czarno na białym" w TVN 24. Opowiadając swoją historię, nie mógł powstrzymac łez.

Choć jest wdzięczny za to, że ma pracę ulotkarza, marzy o innej - pod dachem. - To nie jest praca moich marzeń, ale coś trzeba było znaleźć, żeby dorobić do tej marnej renty - tłumaczył 47-latek.

Codziennie wstaje o 3 nad ranem. Jak podkreslił, stara się nie spóźniać, woli być 10 minut wcześniej niż pięć za późno. - Przy mojej niepełnosprawności dłużej się schodzi z ubieraniem. Trzeba poczekac na autobus i pomyśleć, co zrobić, gdyby nie przyjechał - mówił.

Radek jednocześnie docenia to, co ma. Przyznał, że nie łatwo mu było znaleźć pracę. Wszyscy mu odmawiali. - Pan jest niepełnosparwny, pan sobie nie poadzi - słyszał. Nawet na dzień próbny nie chceli go przyjąć. Jak zaznaczył, czuł się wtedy jak "niepotrzebmny człowiek, jak śmieć, którego można wyrzucić".

- Trafilem na czlowieka, któremu moja niepelnosprawmność nie przeszkadzała. Powiedział, że przyjmie mnie na trzy dni i jak się nie sprawdzę, to zapłaci mi i się pożegnamy. Moja szefowa ma na imię Kasia. Jestem jej wdzięczny, że mnie przyjęła, bardzo jej za to dziękuję. Nie zapomnę jej tego do końca życia - stwierdził.

Jego pracodawczyni podkreśliła z kolei, że Radek jest "bardzo uczicwy i punktualny". - Wiem, że mnie nie zawiedzie i nie oszuka. Jak ma nie przyjść do pracy, to mnie o tym informuje - powiedziała.

47-latek przyznał, ż ecieszy się, jak ktoś weźmie ulotkę. - Gdyby ludzie tego nie robili, moja praca nie miałaby sensu. Dzięki tej pracy czuję się lekko potrzebny - mówił.

Codzienne nieprzyjemności i zmartwienia

Jak dodał, on wszystkich szanuje, choć nie wszyscy szanują jego. - Nie mogłem dać osobie nietrzeźwej ulotki i uderzyl w twarz - powiedział Radek. Od uderzenia aż upadł. To nie koniec nieprzyjenych sytuacji.

- Zapamiętam do końca zycia, jak osoba w garniturze, pod krwatem powiedziała do mnie: "Spier...aj, makulatury nie zbieram". Przykro mi się zrobilo, mógl pokręcić głową. Wiem, co to znaczy, jak ktoś pokręci głowa w ten sposob. Nie musial nic mówić - dodał 47-latek.

Są też miłe chwile. - Zdarza się, że te trzy-cztery minuty z kimś porozmawiam. Tym, którzy przynieśli mi kawę czy herbatę, chciałbym serdecznie podziękować - powiedział Radek.

To, że nie może znaleźć innej pracy, to nie jedyne zmartwiwnie Radka. Cały czas myśli o swojej matce. Martwi się, że coś jej się stanie, kiedy go przy niej nie ma. - Jest schorowana, po trzech udarach - powiedział Radek.

- Nie mogę pogodzić się z tym, że w wieku 10 lat straciłem tatę. Tęsknię za nim jak diabli. Myślę, że teraz byłby ze mnie zadowolony, że po dłuższym czasie udało mi się znaleźć pracę, że nie siedzę w domu - dodał.

Przynębia go też widok przytulonych par na ulicach. - Pani może się przytulić do pana, a ja nie mogę, bo nie mam do kogo. Poznać kobietę to jedno z moich marzeń. Żeby pójś z nią na kawę, do kina, potańczyć - mówił 47-latek.

