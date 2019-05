Poruszająca akcja w Poznaniu. Wnuczki zorganizowały dziadkom niezwykły prezent

Chciały, by dziadek miał więcej czasu dla chorej babci. W tym celu skrzyknęły na ryneczku na os. Rusa setki poznaniaków. Chętni do wzięcia udziału w akcji wykupili wszystkie sadzonki, którymi handlował starszy mężczyzna. Dzięki temu pan Wojciech może spędzić czas z przebywającą w hospicjum żoną.

"Niestety babcia trafiła do hospicjum i dziadek ma do wyboru: albo będzie stał na rynku i sprzedawał te kwiaty (bo to sezon akurat), albo będzie przy żonie" - poinformowała. "Jak uda się dziadkowi wyprzedać towar, to spokojnie będzie mógł spędzać czas ze swoją żoną" - dodała.