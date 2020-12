Portugalia. Trzy nowe szczepy koronawirusa. Dwie mutacje u jednej osoby

Portugalia. Trzy nowe szczepy koronawirusa. Niepokojące doniesienia

Portugalia. Trzy nowe szczepy koronawirusa. Media: 17-latka zakażona dwiema mutacjami

Z doniesień dziennika wynika, że u jednej z zakażonych osób ujawniono w organizmie aż dwa różne szczepy koronawirusa. Zdaniem dziennikarzy "Publico" to pierwszy taki przypadek na świecie.

Portugalia. Wkrótce ruszą szczepienia. Europa obawia się mutacji

Portugalia, podobnie jak Polska, wkrótce przystąpi do programu szczepień. Pierwsza partia szczepionek przeciwko koronawirusowi ma dotrzeć tam już w sobotę 26 grudnia. Pierwsze szczepienia ruszą już następnego dnia - w niedzielę 27 grudnia.

Zdaniem naukowców mutacja roznosi się dużo szybciej, co może spowodować przeciążenie służby zdrowia we wszystkich państwach Europy. By zablokować dalszą transmisję nowego szczepu koronawirusa, wiele państw UE zdecydowało się na zawieszenie lotów z Wielką Brytanią. Podobną decyzję w niedzielę 20 grudnia podjął polski rząd.