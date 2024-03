Port Świnoujście wspiera energię wiatrową

Na realizację projektu pn. "Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej" nadbałtycki port uzyskał blisko 66 mln euro dofinansowania, w jednym z pierwszych konkursów z Instrumentu "Łącząc Europę" na lata 2021-2027. Dzięki wsparciu finansowemu w porcie poprawiony zostanie dostęp do terminala instalacyjnego od strony morskiej, m.in. poprzez budowę nabrzeża czy pogłębienie basenu portowego. Inwestycja pozwoli na powstanie terminala instalacyjnego, który będzie w stanie obsługiwać największe jednostki instalacyjne, transportujące kluczowe komponenty farm wiatrowych np. turbiny czy wieże. Dzięki konstrukcji nabrzeży terminala będzie można wstępnie montować jednocześnie 10 wież turbin wiatrowych o wysokości ponad 110 metrów i masie około 1200 ton każda. Następnie kompletne wieże, turbiny i łopaty będą załadowywane na największe dostępne obecnie specjalistyczne statki. Ta nowoczesna inwestycja jest istotna dla utworzenia otoczenia wspierającego budowę i utrzymanie morskich farm wiatrowych. Dotyczy to m.in. budowy polskiej farmy wiatrowej Baltic Power, której moc ma sięgnąć 1140 MW. Dla porównania, moc dostarczana w 2022 roku przez wszystkie funkcjonujące w Polsce elektrownie wodne to łącznie 2421 MW[1]. Uruchomienie terminala instalacyjnego w Porcie Świnoujście pozwoli na obsługę do 80 turbin wiatrowych rocznie i przyczyni się do przyspieszenia transformacji energetycznej oraz rozwoju gospodarczego Polski.