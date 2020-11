Porozumienie Rezydentów nie wyklucza strajku. Co z pacjentami?

- Dalsze nasze działania zależą od reakcji rządu. W tym momencie nie odchodzimy od łóżek pacjentów, cały czas pomagamy, ratujemy ich, ale nie wykluczamy możliwości, że może dojść do strajku. Bo sytuacja jest bardzo napięta - tłumaczyła.

Koronawirus. Fatalna sytuacja w szpitalach? "Dostajemy sygnały z całej Polski"

Członkini Porozumienia Rezydentów wskazała na to, że "szpitale nie są z gumy, nagminnie brakuje wolnych miejsc".

- Mam wrażenie, że liczba respiratorów, która jest podawana przez Ministerstwo Zdrowia, nie do końca odpowiada temu, co jest w rzeczywistości. Te respiratory często są zepsute. To bolączka ochrony zdrowia od wielu lat, że walczymy z niedoborem sprzętu. Respiratory są często na oddziałach położniczych, gdzie pacjenta z COVID-19 nie położymy - dodała.