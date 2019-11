Porozumienie nie ma umowy z PiS. Jarosław Gowin negocjuje

Jarosław Gowin będzie renegocjował umowę koalicyjną z PiS. Decyzję podjął zarząd partii Porozumienie. Obecna umowa koalicyjna wygasa 11 listopada, a politycy tej partii liczą na dodatkowe stanowiska wiceministrów, wicewojewodów i szefów agencji rządowych.

Zarząd zobowiązał też swoich posłów i senatorów do "bezwzględnego głosowania na rzecz utrzymania górnego limitu składek emerytalnych i rentowych do wysokości 30-krotności średniej pensji, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa". Porozumienie wprowadziło do parlamentu 18 posłów i dwóch senatorów.